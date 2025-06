Mundial clubes. Manchester City arranca defesa do título com triunfo

Em Filadélfia, o internacional inglês marcou logo aos dois minutos e assistiu o belga Doku, aos 42, numa partida em que o Manchester City não precisou de acelerar muito, apesar de ter vivido alguns sustos na primeira parte.



Ruben Dias e Bernardo Silva assistiram à partida no banco de suplentes dos ‘citizens’ no Lincoln Financial Field, estádio com capacidade para 67 mil adeptos e que hoje recebeu 37 mil, assim como Matheus Nunes, embora o médio ainda tenha sido lançado aos 90+2 minutos.



Pep Guardiola, que viu a sua equipa ficar reduzida a 10 unidades perto do fim, aos 88 minutos, por vermelho direto a Rico Lewis, operou as estreias do holandês Tijjani Reijnders (ex-AC Milan) e do francês Rayan Cherki (ex-Lyon), ambos titulares, e deu minutos ao espanhol Rodri.



O médio, atual detentor da Bola de Ouro, sofreu uma grave lesão em setembro do ano passado, situação que o levou a falhar todo resto da temporada 2024/25. O espanhol já tinha feito oito minutos em maio, na penúltima jornada da Premier League, e agora teve direito a pouco mais de 30 (entrou aos 60).



O City fica assim, para já, no topo do Grupo G, com a Juventus, de Francisco Conceição e Alberto Costa, e o Al Ain, de Rui Patrício e Fábio Cardoso a fecharem a primeira jornada do agrupamento durante a madrugada, em Washington.