Mundial clubes. Palmeiras de Abel Ferreira domina e bate Al Ahly

No MetLife Stadium, em East Rutherford, a formação brasileira adiantou-se aos 49 minutos, através de um autogolo do avançado palestiniano Wessam Abou Ali, de cabeça, na sequência de um livre do argentino Aníbal Moreno, sobre a esquerda.



Apenas 10 minutos depois, o ‘onze’ de Abel Ferreira chegou ao segundo golo, num contra-ataque finalizado por Flaco Lopez: o argentino, lançado ao intervalo, marcou já na área, de pé esquerdo, depois de uma assistência de Maurício.



O ‘verdão’ já tinha estado melhor na primeira parte, mas só tinha tido uma grande oportunidade para marcar, aos 18 minutos, quando o ‘miúdo’ Estêvão, já com ‘guia de marcha’ para o Chelsea, fletiu da direita para o meio e atirou ao lado do poste esquerdo.



Depois do 2-0, e de uma interrupção de quase uma hora, por ameaça de mau tempo, também foi o ‘verdão’ que esteve mais perto de marcar, nomeadamente por Vanderlan, aos 87 minutos, enquanto os egípcios nem ameaçaram verdadeiramente, depois do ‘nulo’ na estreia face aos norte-americanos do Inter Miami.



Com este resultado, o Palmeiras assumiu a liderança provisória do Grupo A, com quatro pontos, contra um dos três oponentes, sendo que, ainda hoje, o FC Porto, que se estreou com um 0-0 face aos brasileiros, defronta o Inter Miami, de Lionel Messi.