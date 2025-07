Mundial clubes. PSG favorito na final

Percursos mais ou menos complicados



Enquanto o PSG teve como últimos adversários o Bayern Munique e o Real Madrid, o Chelsea, depois de superar com dificuldades o Benfica nos "oitavos" (4-1 após prolongamento), enfrentou os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, e do Fluminense.



Os londrinos tiveram, porém, o mérito de aproveitar o caminho "fácil" e estão na final, num percurso pautado sobretudo pela consistência a meio-campo, com o argentino ex-Benfica Enzo Fernández, o equatoriano Moisés Caicedo e Cole Palmer, sem esquecer os desequilíbrios de Pedro Neto nas alas.



Tudo somado, os ingleses, campeões mundiais em 2021, no anterior formato, têm armas para incomodar, mas partem como "outsiders", depois de em 2024/25 terem conquistado a terceira prova da UEFA, a novel Liga Conferência.



O encontro entre o Chelsea e o Paris Saint-Germain, da final da edição 2025 do renovado Mundial de clubes de futebol, está marcado para as 20h00 em Lisboa de domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.





Na primeira edição da prova alargada a 32 equipas, os gauleses deram continuidade a tudo o que fizeram ao longo da época 2024/25, com uma qualidade futebolística a "evocar" o FC Barcelona de Pep Guardiola e do "tiki-taka" (2008-2012).O 4-0 ao Atlético de Madrid, a abrir, mostrou ao que vinham os parisienses, que, depois de um desaire inconsequente com o Botafogo (0-1), então de Renato Paiva, sem o ‘onze base’, somaram mais quatro triunfos, com 12-0 em golos, com destaque para o 2-0 ao Bayern Munique, no melhor jogo da prova, e o 4-0 ao Real Madrid, nas meias-finais.No segundo ano em Paris, Luis Enrique transformou o PSG numa "máquina" de jogar bom futebol, assente na posse de bola, numa pressão alta para a recuperar rapidamente, como todos os jogadores envolvidos, e na imensa ofensividade dos laterais.Este é o conjunto que ganhou a "Champions", pela primeira vez na história do clube, fez o pleno interno (Ligue 1, Taça de França e Supertaça gaulesa) e está a um passo de vencer tudo o que podia na época 2024/25.Curiosamente, e se para o PSG este parece o último jogo da época 2024/25, para o Chelsea estes parecem mais os primeiros passos de 2025/26, já com vários reforços integrados, como o avançado João Pedro, o ‘herói’ das meias-finais.E foi, assim, com uma mescla da velha e da nova épocas que o Chelsea se apresentou nos Estados Unidos e conseguiu chegar à final do Mundial de clubes, num trajeto que, em matéria de resultados, é semelhante ao dos parisienses.Os "blues" também venceram cinco jogos e perderam com uma equipa brasileira o segundo embate da fase de grupos (1-3 com o Flamengo), sendo que os triunfos não tiveram o mesmo brilho, até porque a qualidade dos oponentes foi bem diferente.