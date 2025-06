Mundial clubes. Real e Al Hilal fecham apurados

Com um triunfo sobre o Salzburgo, por 3-0, o Real, recordista da prova, garantiu o primeiro lugar do Grupo H, com sete pontos, mais dois que o Al Hilal, que passou a segundo depois de bater o Pachuca, por 2-0. Os austríacos ainda foram para a terceira e última jornada com esperança de apuramento, enquanto os mexicanos já estavam eliminados.



Isto significa que o emblema de Madrid vai encontrar nos "oitavos" a Juventus, segunda posicionada do Grupo G, num embate entre dois históricos do futebol europeu e que já está agendado para 1 de julho.



Já o Al Hilal vai medir forças com o Manchester City, atual detentor do troféu, que acabou a fase de grupos só com vitórias e um registo de 13 golos marcados, depois de ter goleado precisamente a Juventus, por 5-2.



Esta sexta-feira, o Mundial de clubes, pela primeira vez disputado com 32 equipas, tem um dia de descanso, com os oitavos de final a arrancarem no sábado, com o Palmeiras-Botafogo, num duelo totalmente "canarinho", e com o Benfica-Chelsea, numa altura em que os encarnados são a única equipa portuguesa em prova.



O FC Porto também viajou para os Estados Unidos, mas acabou eliminado na fase de grupos.