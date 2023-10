Mundial de 2030 vai ser organizado por Portugal, Espanha e Marrocos

(em atualização)







A informação foi entretanto confirmada pela FIFA.

📷

FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup™ editions in 2030 and 2034: Morocco, Portugal and Spain joint bid is the sole candidate to host FIFA World Cup 2030™

➡️https://t.co/cKJec1tIE4 pic.twitter.com/mwLRerCIlg — FIFA Media (@fifamedia) October 4, 2023 “Em 2030, o Mundial da FIFA vai unir três continentes e seis países, convidando o mundo inteiro a participar na celebração desde bonito campeonato, no centenário e no próprio Mundial”, anunciou a entidade em comunicado. “Em 2030, o Mundial da FIFA vai unir três continentes e seis países, convidando o mundo inteiro a participar na celebração desde bonito campeonato, no centenário e no próprio Mundial”, anunciou a entidade em comunicado.





“O Conselho da FIFA concordou por unanimidade que a única candidatura será a candidatura conjunta de Marrocos, Portugal e Espanha, que vão acolher o evento em 2030”, acrescentou.







Além disso, “tendo em consideração o contexto histórico do primeiro Campeonato Mundo da FIFA, o Conselho da FIFA concordou ainda por unanimidade na realização de uma cerimónia única de celebração do centenário na capital do país, Montevidéu, onde o primeiro campeonato ocorreu em 1930, bem como três partidas no Uruguai, Argentina e Paraguai, respetivamente”.







Já na terça-feira o presidente da FIFA tinha dado a entender este desfecho.



A maior parte do Mundial vai decorrer entre Portugal, Espanha e Marrocos: ao todo serão 101 partidas. No entanto, os jogos inaugurais vão ser realizados na Argentina, Uruguai e Paraguai para assinalar os 100 anos sobre o inicio do Campeonato do Mundo de Futebol.



Os três países da América do Sul uniram-se numa candidatura conjunta que concorria com Portugal e Espanha. As duas organizações chegaram a acordo e a competição terá um formato inédito: seis países e três continentes.