Mundial de Clubes 2029. Sporting confortável, Benfica em risco e FC Porto difícil

Sporting confortável no topo

Benfica e FC Porto em risco

Dependência de terceiros

A reviravolta em 2027

Para reverter este cenário e anular a desvantagem atual, o Benfica precisará obrigatoriamente de garantir o regresso à Champions na próxima temporada e realizar uma grande prestação.





A análise detalhada da situação atual baseia-se nos seguintes fatores:Ao contrário do Benfica e do FC Porto, o Sporting tem somado pontos de forma muito consistente na Liga dos Campeões. Os leões encontram-se bem posicionados no top-10 do ranking de apuramento da FIFA para 2029, o que os deixa muito perto de garantir uma vaga por via continental (Europa).Benfica e FC Porto foram os representantes portugueses na edição inaugural do alargado Mundial de Clubes de 2025, mas há forte risco de qualquer um deles não estar, em 2029.As vagas para o Mundial de clubes são atribuídas aos vencedores da principal competição de clubes da Europa nos quatro anos anteriores, ou seja, ao vencedor da Liga dos Campeões de 2025, 2026, 2027 e 2028. Mas só contam os resultados na principal competição de clubes, pelo que o Benfica, estando fora daeste ano, não está a somar pontos.O FC Porto para entrar em posição de apuramento com apenas duas de quatro temporadas, teria de fazer duas épocas quase perfeitas, e o arranque desta Liga dos Campeões, com três derrotas em três jogos, mostra grandes dificuldades.Fora dos lugares de acesso direto, o Benfica precisa agora que adversários diretos como o Club Brugge ou o PSV Eindhoven somem poucos pontos. Além disso, terá de torcer para que perseguidores como o Lille, Galatasaray ou Feyenoord não façam grandes campanhas europeias.