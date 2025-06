Mundial de clubes: Botafogo surpreende campeão europeu

(Com Lusa)

Um golo do avançado Igor Jesus, isolado pelo venezuelano Jefferson Savarino, aos 36 minutos, selou o triunfo dos brasileiros, que estiveram extraordinários defensivamente, não permitindo grandes oportunidades aos gauleses.Depois do 4-0 ao Atlético de Madrid, o treinador Luis Enrique fez várias mexidas na equipa, com Vitinha e Gonçalo Ramos (saiu aos 55 minutos) de início e Nuno Mendes e João Neves a entrarem aos 55, como Fabián Ruiz e Barcola.No embate entre os derrotados da primeira ronda, o Atlético de Madrid reagiu da melhor forma à goleada sofrida e bateu o anfitrião Seattle Sounders por 3-1, num embate em que brilhou o médio Pablo Barrios, com um ‘bis’ (11 e 55 minutos).O belga e ex-benfiquista Axel Witsel, assistido por Le Normand, depois de um canto e um primeiro remate de Llorente à barra, marcou o outro tento dos ‘colchoneros’, aos 47 minutos, com o eslovaco Albert Rusnak ainda a reduzir para 2-1, aos 50.Com estes resultados, o Botafogo, que fecha face aos ‘colchoneros’, segue isolado na frente, com seis pontos, contra três de PSG e Atlético de Madrid e nenhum do Seattle Sounders.O Mundial de clubes prossegue hoje, com o Benfica em busca da goleada face aos neozelandeses do Auckland City, numa segunda jornada do Grupo C que tem como prato forte o embate entre os alemães do Bayern Munique e os argentinos do Boca Juniors.Na primeira ronda, os alemães golearam o conjunto da Oceania por 10-0, enquanto os portugueses, com dois golos argentinos, e os sul-americanos empataram a dois.O sétimo dia conta ainda com os dois encontros da segunda jornada do Grupo D, com destaque para o embate entre os vencedores da primeira ronda, o Flamengo (2-0 ao Espérance Tunis) e o Chelsea (2-0 aos Los Angeles FC).