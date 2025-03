Mundial de clubes dá 115 ME ao vencedor

Cada equipa sul-americana vai encaixar 14,1 ME, ligeiramente acima das provenientes de África, Ásia e América do Norte, Central e Caraíbas, que vão receber 8,8 ME, enquanto o único representante da Oceânia, o Auckland City – adversário do Benfica -, terá direito a 3,3 ME.”, observou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, em comunicado.”, assinalou Infantino, especificando que todas as receitas do Mundial se manterão no universo dos clubes.O FC Porto ficou integrado no Grupo A, em conjunto com Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, Al Ahly e o anfitrião Inter Miami, enquanto o Benfica vai defrontar Boca Juniors, Auckland City e Bayern Munique, no grupo C.