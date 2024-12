Mundial de clubes de 2025 transmitido em sinal aberto pela DAZN

“Através deste acordo, milhares de milhões de adeptos de futebol, em todo o mundo, poderão assistir ao torneio de clubes de futebol mais acessível de sempre – gratuitamente”, observou o presidente do organismo regulador do futebol mundial, o ítalo-suíço Gianni Infantino.



A maior plataforma de streaming de desporto do mundo será responsável exclusiva pela transmissão mundial dos 63 jogos do torneio, que se disputa no próximo ano, nos Estados Unidos, e cujo sorteio se realiza na quinta-feira, em Miami, às 13:00 (18:00 em Lisboa).



Num novo formato imposto pela FIFA, que tem causado algumas críticas por parte de dirigentes, treinadores e jogadores devido a um possível excessivo número de jogos numa só temporada, o Mundial de clubes vai ter pela primeira vez 32 clubes, divididos em oito grupos de quatro, com os primeiros dois a seguirem para a fase a eliminar, que começa com os oitavos de final.



Ao todo, vão ser 63 jogos, em 12 estádios, em 11 cidades, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, com a final a ser disputada no MetLife Stadium, em Nova Iorque/Nova Jérsia.



De acordo com a FIFA, o calendário completo, incluindo horas e locais, vai ser divulgado após a realização do sorteio, tendo em conta critérios desportivos e centrados nos jogadores, mas também quanto aos interesses dos adeptos locais e estrangeiros e da transmissão televisiva.