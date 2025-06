Mundial de Clubes. FC Porto empata com Palmeiras

Numa partida viva e intesa faltaram os golos. FC Porto e Palmeiras empataram a zero.







Os dragões, que estrearam o espanhol Gabri Veiga, reforço para 2025/26 que foi titular, voltam a jogar na quinta-feira, face ao Inter Miami, num embate marcado para as 15h00 locais (20h00 em Lisboa), em Atlanta.



No Estádio Metlife, em East Rutherford, Nova Jérsei, o encontro começou vivo com intensidade e cedo houve oportunidades de golo. A primeira logo aos dois minutos por intermédio de João Mário. O defesa do FC Porto rompeu pela direita e rematou rasteiro, Weverton defendeu à queima-roupa.Na resposta e após erro de Alan Varela, que entregou totalmente a bola ao Palmeiras, Estevão atirou ao lado. Numa partida de parada e resposta Rodrigo Mora teve no pé direito grande oportunidade de abrir o ativo. O jovem driblou bem os adversários e dentro da área rematou ao lado.O FC Porto parecia tomar conta da partida e Weverton foi chamado a grande intervenção. Excelente defesa do guarda-redes do Palmeiras que estava atento a um cabeceamento traiçoeiro do seu colega Felipe Anderson, na sequência de um livre lateral.Os azuis e brancos continuavam a ser mais perigosos e à passagem do minuto 32 novamente o guarda-redes do Palmeiras a negar o golo ao FC Porto. Remate de ângulo difícil de Samu Aghehowa para boa parada de Weverton.Mesmo à beira do intervalo, e contra a corrente do jogo, valeu Cláudio Ramos a fazer duas defesas incríveis. Primeiro impede que o desvio de Estêvão entre, depois trava o remate de Richard Ríos. E quando não brilhou o guarda-redes azul e branco, apareceu Francisco Moura a cortar em cima da linha e a evitar o golo, que parecia certo, para a equipa de Abel Ferreira.No início da segunda metade Fábio Vieira embalou para o golo, valeu nova grande intervenção de Weverton a sacudir um remate rasteiro para canto. O FC Porto estava por cima e Zé Pedro teve na cabeça a oportunidade de alvejar a baliza. O cabeceamento saiu por cima.Depois da hora de jogo Abel Ferreira mexeu na equipa e operou uma tripla alteração. Martín Anselmi respondeu com a entrada de Pepê, para a saída de Gabri Veiga. Abel Ferreira voltou a mexer na equipa e fez entrar Flaco López para o lugar de Vítor Roque. Anselmi voltou a responder com uma dupla alteração. Saíram João Mário e Rodrigo Mora, entraram Eustáquio e Nehuén Pérez. Pouco depois mais duas alterações para o FC Porto. Saíram Alan Varela e Fábio Vieira, entraram André Franco e Tomás Pérez.O FC Porto pareceu estar esgotado fisicamente. O Palmeiras subiu e encostou a equipa azul e branca "às cordas" nestes instantes finais.Ao minuto 84, espetacular defesa de Cláudio Ramos a evitar o golo para o Palmeiras, na sequência de um canto. Cabeceamento de Murilo para defesa do guarda-redes portista junto ao relvado do lado esquerdo da baliza. A bola parece ainda ter batido no poste. Enorme defesa.