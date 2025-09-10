Mundial de clubes FIFA foi visto por 2,7 mil milhões em todo o mundo

“Estes números preliminares confirmam que o FIFA Club World Cup foi um sucesso mundial e um verdadeiro ponto de viragem. Desde a atmosfera incrível nos estádios, aos 2,7 mil milhões de pessoas que acompanharam a competição em todo o mundo, este torneio superou todas as expectativas. A FIFA prometeu levar este evento ao mundo, e não há dúvida de que os adeptos o receberam com entusiasmo”, regozijou-se o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström.



De acordo com um relatório da Nielsen Sports, em Portugal, mais de 60% da população assistiu à competição pela televisão ou online, sendo que, entre os 63 desafios do acontecimento, que contou com a presença de FC Porto e Benfica, foi a final, entre Chelsea e Paris Saint-Germain, e o jogo Inter Miami, de Lionel Messi, frente aos ‘dragões’ a merecerem as maiores audiências de 2025 à TVI até à data do mundial de clubes.



O desafio do Benfica com o Boca Juniores conseguiu 84,2% do share na Argentina, equivalente a 9,1 milhões de espetadores, neste torneio apenas atrás do River Plate com os mexicanos do Monterrey, com 87%.



Em Espanha, 49% da população, cerca de 24 milhões de cidadãos, acompanhou os jogos, enquanto em Itália o número chegou a 48%, aproximadamente 28 milhões: no Brasil, 131 milhões de pessoas acompanharam tudo pela televisão, o equivalente a 62% dos habitantes.



Os números globais foram atingidos através dos vários meios disponíveis em cada mercado na disponibilização gratuita dos 63 jogos, bem como nos dados oficiais das presenças nos 11 estádios que receberam o evento.



De acordo com o estudo, o torneio “atingiu níveis de notoriedade excecionais, com 80% dos fãs de futebol em todo o mundo conscientes da sua realização”.



O mundial de clubes foi mesmo o termo mais pesquisado no principal motor de busca internacional no que toca a competições desportivas.



A plataforma global de entretenimento desportivo que teve o exclusivo da transmissão (DAZN), sublicenciando os direitos de transmissão a mais de 100 parceiros em todo o planeta, revela que 80% dos espetadores consumiram conteúdos extra durante o torneio, nomeadamente funcionalidades que possibilitam interação entre os adeptos, a possibilidade de rever os jogos ou experiências mais imersivas.



Na final, o Chelsea estragou a época perfeita do campeão da Europa Paris Saint-Germain, contrariando o seu favoritismo ao impor-lhe surpreendente derrota por 3-0.