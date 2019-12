Mundial de Clubes. Flamengo joga acesso à final frente ao Al Hilal

O jogo tem início marcado para as 17h30, hora portuguesa, no Estádio Khalifa International, no Qatar, com transmissão em direto na RTP 1 e relato de Paulo Sérgio, com comentários de Luís Cristóvão, nos canais internacionais RDP África e RDP Internacional.

A equipa rubro-negra prepara-se para entrar em campo na máxima força com o mesmo “onze” que lhe deu a vitória, recentemente, na final da Taça dos Libertadores, frente ao River Plate (2-1).





Quanto à equipa saudita prevê-se que utilize dois jogadores já treinados por Jesus: o peruano Carrillo e o colombiano Cuellar.



Para além destes o Al Hilal tem outros estrangeiros credenciados como o internacional italiano Giovinco, formado na Juventus, e o brasileiro Carlos Eduardo que passou pelo FC Porto.O treinador é o romeno Razvan Lucescu, filho de Mircea Lucescu.





Na antevisão do jogo Carlos Eduardo, jogador dos sauditas, e Jorge Jesus, técnico dos flamengistas, revelaram o que pensam poder ser o jogo, como registou o jornalista da Antena 1, Paulo Sérgio.













Jorge Jesus vai disputar a sua 18.ª final na carreira.Se vencer o Al Hilal o Flamengo jogará no sábado o duelo decisivo da competição contra os mexicanos do Monterrey ou os ingleses do Liverpool que se enfrentam na outra meia-final, marcada para quarta-feira.Em 15 edições desta prova, por 11 vezes o Mundial de Clubes foi conquistado por uma equipa europeia e os brasileiros arrebataram quatro troféus.A última equipa sul-americana que levantou o troféu foi o Corinthians, em 2012 e europeia foi o Real Madrid na última época.

Os “merengues” foram o clube que mais vezes venceu a competição: quatro.







A prova substituiu a Taça Intercontinental em 2005 por decisão da FIFA.