Mundial de Clubes. Hércules voltou vestir a capa de herói e Fluminense está nas meias

Num encontro iniciado com um sentido minuto de silêncio pela morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, com lágrimas dos compatriotas e amigos João Cancelo e Ruben Neves, titulares no Al-Hilal, foi a formação de Renato Gaúcho que acabou a ‘sorrir’.



O suplente Hércules, que nos ‘oitavos’ já tinha saltado do banco para selar o 2-0 face aos italianos do Inter Milão, voltou a destacar-se no ‘Flu’, ao entrar ao intervalo e resolver o encontro, com um golo aos 70 minutos.



Depois de um corte do hoje central Ruben Neves, Samuel Xavier ganhou de cabeça à entrada da área e acabou por isolar Hércules, que não desperdiçou a oportunidade para bater Bono.



O ‘35’ dos brasileiros tinha substituído Martinelli, que, na primeira parte, aos 40 minutos, havia dado vantagem ao ‘onze’ de Renato Gaúcho, com um grande tiro de pé esquerdo, solicitado pelo colombiano Gabriel Fuentes, após corte falhado de Cancelo.



A este golo, os sauditas ainda responderam, no início da segunda parte, mais precisamente aos 51 minutos, com o quarto golo na prova do brasileiro e ex-benfiquista Marcos Leonardo, que assim igualou na frente dos marcadores o argentino Ángel Di María, também autor de quatro golos, na despedida do Benfica.



Na sequência de um canto marcado na direita por Ruben Neves, Koulibaly ganhou de cabeça na área e colocou a bola nos pés de Marcos Leonardo, que não perdoou.



O Al-Hilal, e apesar do esforço que fez na parte final, em que se instalou junto à área dos brasileiros, já não conseguiu chegar ao segundo golo e forçar o prolongamento, sendo que, pelo meio, Bono também evitou o terceiro do ‘Flu’, perante o isolado Cano.



Nas meias-finais, o Fluminense, que estará desfalcado do argentino Juan Freytes e de Martinelli, pelos amarelos de hoje, vai defrontar o vencedor do embate entre os ingleses do Chelsea e os também brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira.