Mundial de clubes: Inter de Milão vence nos descontos

Em Seattle, nos Estados Unidos, país que acolhe a primeira edição da prova com 32 clubes, os nipónicos tomaram a liderança do marcador, aos 11 minutos, e mantiveram-na durante largo período, mas o vice-campeão europeu acabou por dar a volta, primeiro com o argentino Lautaro Martínez a igualar, aos 78, e depois com Carboni a consumar a vitória, aos 90+2.



Isto significa que o Inter vai passar umas horas no topo do agrupamento, com quatro pontos, e fica à espera do resultado do duelo entre River Plate, que tem três, e Monterrey, com um, que se defrontam de madrugada no Rose Bowl, em Los Angeles.



Já o Urawa continua com zero e ficou sem qualquer possibilidade de seguir para os oitavos de final.



Horas antes, O Mamelodi Sundowns, de Miguel Cardoso, esteve perto de ser goleado pelo Borussia Dortmund, mas acabou por dificultar a vida aos germânicos (4-3), na segunda jornada do Grupo F.



Em Cincinnati, o emblema sul-africano até esteve em vantagem, chegou a estar a perder por 4-1, mas equilibrou o resultado até final e até sonhou com o empate.



Depois do triunfo sobre o Ulsan (1-0), na primeira ronda, a equipa do português Miguel Cardoso surpreendeu os 14 mil adeptos presentes nas bancadas do TQL Stadium quando o brasileiro Luís Ribeiro abriu a contagem, aos 11 minutos.



Super favorito para esta partida, o Borussia Dortmund comprovou esse estatuto ainda durante a primeira, com Nmecha, aos 16 minutos, e o guineense Guirassy, aos 34, a reverterem o resultado, com o inglês Jobe Bellingham a estrear-se a marcar, aos 45.



O autogolo de Mudau, aos 59 minutos, deixou o resultado em goleada para os germânicos, mas o Mamelodi teve uma recuperação inesperada, com Rayners, aos 62, e Mothiba, aos 90, a colocarem o marcador em 4-3 e a deixarem os alemães bem nervosos nos instantes finais.



Com este resultado, o Dortmund passou a lidera à condição o Grupo F, com quatro pontos, enquanto a equipa de Miguel Cardoso soma três e continua na luta pelo apuramento.



Ainda hoje, Fluminense, com um ponto, e Ulsan, que ainda não pontuou, fecham a segunda jornada do agrupamento no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.