Mundial de Clubes. Pedro Neto e Vitinha no onze ideal da FIFA

Os campeões do mundo dominam o onze da prova, seguidos do Paris Saint-Germain que perdeu no último domingo a final com os Blues por 3-0.





Na baliza está o marroquino Bono, do Al Hilal, e único representante da confederação asiática de futebol.

A defesa é composta por quatro jogadores: Achraf Hakimi e Marquinhos, do PSG, Thiago Silva, do Fluminense, e Cucurella, do Chelsea.





A linha média é maioritariamente representada pelo campeão Chelsea e tem dois portugueses: o vencedor Pedro Neto e Vitinha, do PSG. Enzo Fernández e Cole Palmer completam a escolha de melhores médios da prova.





À frente Jhon Arias, do Fluminense, e Gonzalo Garcia, único representante do Real Madrid e melhor marcador da prova com quatro golos.