Mundial de Clubes. Pedro Neto marca no triunfo do Chelsea

Num jogo que marcou a estreia do ex-leão Dário Essugo nos ‘blues’, Pedro Neto faturou aos 34 minutos, com o argentino Enzo Fernández, ex-jogador do Benfica, a apontar o segundo golo, aos 79, depois de ter entrado ao intervalo.



Em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium, a formação inglesa dominou por completo a primeira parte e adiantou-se pouco depois da meia hora, com Pedro Neto a ‘sentar’ Hollingshead e a atirar rasteiro junto ao poste esquerdo da baliza de Lloris.



O conjunto norte-americano melhorou na segunda parte, mas o gabonês Denis Bouanga perdeu duas boas oportunidades, aos 57 e 81 minutos, e, pelo meio, aos 79, Enzo aproveitou da melhor maneira uma assistência do reforço Delap e fez o 2-0 final.



Aos 84 minutos, o treinador italiano Enzo Maresca lançou ainda o português Dário Essugo, que foi contratado ao Sporting, depois de ter jogado em 2024/25 nos espanhóis do Las Palmas.



O outro encontro da primeira jornada do Grupo D realiza-se ainda hoje (madrugada de terça-feira em Lisboa), entre o Flamengo e o Espérance Tunis, em Filadélfia.