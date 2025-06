Mundial de Clubes. PSG e Botafogo nos "oitavos"

No fecho do Grupo B, os gauleses venceram sem dificuldades os anfitriões do Seattle Sounders por 2-0 e foram primeiros, seguidos ‘canarinhos’, que acabaram segundos, mesmo perdendo por 1-0 com os ‘colchoneros’, terceiros.



Franceses, brasileiros e espanhóis acabaram todos com seis pontos, com o confronto direto a ditar leis, sendo decisivo, nestas contas, o 4-0 a abrir do PSG ao Atlético, enquanto os norte-americanos acabaram como começaram, a zero.



No Lumen Field, em Seattle, a formação de Luis Enrique não dependia só de si para ganhar o agrupamento, mas fez a sua parte, ao bater os norte-americanos, com um golo em cada parte.



Sem querer, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia inaugurou o marcador aos 35 minutos, ao não conseguir desviar-se de um remate que iria ao lado do português Vitinha, e, aos 67, o marroquino Hakimi deu a melhor sequência a um centro do suplente Barcola.



Na formação parisiense, Nuno Mendes, João Neves (substituído aos 64 minutos, depois de ver um amarelo aos 44) e Vitinha foram titulares, enquanto Gonçalo Ramos entrou aos 77.



O 2-0 serviu para o apuramento e ainda deu mesmo para ganhar o Grupo B, com a ajuda do Atlético, que acabou por derrotar o Botafogo por 1-0, com um golo do francês Antoine Griezmann, assistido pelo argentino Julián Alvarez, aos 87 minutos.



O golo dos ‘colchoneros’, que, com o triunfo do PSG, precisavam de vencer por três golos de diferença, já apareceu, porém, tarde demais e não evitou a eliminação - o FC Barcelona, ao qual ‘tirou’ o lugar, teria feito, certamente, melhor figura.



No Rose Bowl, em Pasadena, o Atlético atacou muito, mas, mesmo derrotado, foi o ‘onze’ de Renato Paiva que saiu a sorrir, rumo aos oitavos de final.



Antes de Paris Saint-Germain e Botafogo, já tinham garantido o apuramento os alemães do Bayern Munique (Grupo C), os brasileiros do Flamengo (Grupo D), e os italianos da Juventus e os ingleses do Manchester City (Grupo G).