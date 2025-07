Mundial de Clubes. Real Madrid elimina Juventus e qualifica-se para os quartos de final

Numa das grandes partidas dos oitavos de final do Mundial de Clubes, Real Madrid e Juventus protagonizaram uma boa partida de futebol. Com oportunidades de parte a parte, os dois gigantes europeus estiveram perto do golo na primeira parte mas sem festejar.





Na segunda metade, uma jogada de insistência do Real Madrid tornou-se no momento da partida. Pela direita, Trent Alexander-Arnold aproveitou um corte da Juventus para cruzar para cabeceamento certeiro de Gonzalo García.





Golo do jovem da cantera madridista que colocou os merengues na frente, com a Juventus a não conseguir conseguir o empate, apesar das várias tentativas para bater Courtois.





Na próxima eliminatória, o Real Madrid vai defrontar o vencedor da partida que vai colocar frente a frente Borussia de Dortmund e Monterrey, que vai ser jogada na madrugada de terça para quarta-feira.