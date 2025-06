Mundial de clubes. Rúben Neves marca no empate do Al-Hilal com Real MadridAl-Hilal

Real e Al Hilal seguem assim empatados com um ponto no Grupo H, com Pachuca e Salzburgo a fecharem ainda hoje a primeira ronda do agrupamento.





c/Lusa

Em Miami, com cinco troféus na ‘bagagem’ e com o rótulo de um dos maiores emblemas europeus (recordista da ‘Champions’), o Real desiludiu e muito na estreia perante um rival saudita, no primeiro jogo da 'era' Xabi Alonso como novo lider dos ‘merengues’.Gonzalo García, avançado goleador da equipa B, foi titular, no lugar do lesionado Kylian Mbappé, e deixou a formação de Madrid em vantagem, aos 34 minutos, diferença essa que foi anulada pouco depois, por Rúben Neves, aos 41.O médio, que foi titular no Al Hilal, assim como João Cancelo, marcou de grande penalidade, 10 dias depois do penálti que também converteu por Portugal, que deu o título da Liga das Nações à seleção nacional.Os sauditas estrearam o italiano Simone Inzaghi como treinador e fizeram história, não só pelo resultado, mas também pela forma como se bateram com o Real, numa partida que podia perfeitamente ter acabado com um triunfo do lado do Al Hilal.Com 61 mil adeptos nas bancadas, o 1-1 foi pouco para tantas oportunidades criadas de parte a parte, incluindo uma grande penalidade falhada pelo uruguaio Federico Valverde, já nos descontos, com o marroquino Bono a impedir a vitória espanhola.Destaque ainda para as estreias de Dean Huijsen and Trent Alexander-Arnold e logo como titulares no Real Madrid.