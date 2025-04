Mundial de Clubes sem árbitros portugueses entre 117 nomeados de 41 países

De acordo com a lista divulgada pelo organismo regulador da modalidade, a prova terá 35 árbitros principais e 58 assistentes, com 24 a exercerem as funções de videoárbitro (VAR).

A nível de `juízes` principais, a Europa é o continente mais representado, com 11 nomes, incluindo os franceses Clément Turpin e François Letexier, os ingleses Anthony Taylor e Michael Oliver, o alemão Felix Zwayer, o esloveno Slavko Vincic, o neerlandês Danny Makkelie, o norueguês Espen Eskas, o polaco Szymon Marciniak, o romeno István Kovács e o sueco Glenn Nyberg, numa supremacia extensível ao VAR, com oito representantes.

Nenhum português consta das nomeações do Comité de Árbitros da FIFA, que incluiu 35 homens e uma mulher, nomeadamente a norte-americana Tori Penso, no lote principal de `juízes` da primeira edição alargada do Mundial de clubes, após ter feito seminários com representantes oriundos das seis confederações e portadores das insígnias do organismo.

Em declarações citadas pela FIFA, o presidente do Comité de Árbitros, o italiano Pierluigi Collina, frisou que todos os nomeados "ficarão emocionados" por fazerem parte da prova.

"Vimos de atuações de alto nível nas últimas competições da FIFA. O nível é mais alto e, quando sobe, fica mais difícil de mantê-lo, mas estamos a trabalhar de forma árdua e esta equipa dará uma contribuição sólida para o sucesso desta prova emocionante", salientou.

Em conformidade com as alterações aprovadas em março pelo International Board (IFAB), organismo regulador das regras do futebol, os árbitros vão punir o desperdício de tempo, ao assinalarem pontapé de canto, após uma contagem regressiva visual de cinco segundos, se os guarda-redes mantiverem a bola nas mãos por mais de oito segundos.

Os `juízes` vão ainda estar equipados com câmaras corporais de caráter experimental, de forma a que a FIFA identifique possíveis usos futuros e desenvolva padrões de qualidade e segurança, com as imagens a serem disponibilizadas em tempo real aos adeptos através da emissora global da prova.

O Mundial de clubes, disputado pela primeira vez numa periodicidade quadrienal e por 32 equipas, divididas em oito grupos de quatro cada, com as duas primeiras a seguirem para os oitavos de final, decorre entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

Benfica e FC Porto estão entre os 12 representantes europeus da prova, que, antes da mudança de formato, se realizava anualmente com os seis campeões continentais e um clube do país anfitrião.

Lista dos 35 árbitros principais nomeados:

- Europa (11): Espen Eskas (Noruega), István Kovács (Roménia), François Letexier (França), Danny Makkelie (Países Baixos), Szymon Marciniak (Polónia), Glenn Nyberg (Suécia), Michael Oliver (Inglaterra), Anthony Taylor (Inglaterra), Clément Turpin (França), Slavko Vincic (Eslovénia) e Felix Zwayer (Alemanha).

- América do Sul (8): Ramon Abatti (Brasil), Juan Gabriel Benítez (Paraguai), Yael Falcón Pérez (Argentina), Cristián Garay (Chile), Wilton Sampaio (Brasil), Gustavo Tejera (Uruguai), Facundo Tello (Argentina) e Jesús Valenzuela (Venezuela).

- Ásia (5): Omar Al Ali (Emirados Árabes Unidos), Alireza Faghani (Irão), Salman Falahi (Qatar), Ma Ning (China) e Ilgiz Tantashev (Uzbequistão).

- África (5): Beida Dahane (Mauritânia), Mustapha Ghorbal (Argélia), Mutaz Ibrahim (Líbia), Jean Jacques Ndala (RD Congo) e Issa Sy (Senegal).

- América do Norte, Central e Caraíbas (5): Iván Barton (El Salvador), Drew Fischer (Canadá), Saíd Martínez (Honduras), Tori Penso (Estados Unidos) e César Ramos (México).

- Oceania (1): Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia).

