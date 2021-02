Mundial de clubes. Uruguaio Esteban Ostojich apita final

A juíza brasileira, de 41 anos, tornou-se no último domingo na primeira mulher a dirigir um jogo de um torneio internacional de futebol masculino da FIFA, ao apitar o duelo entre Al Duhail e el Ulsan Hyundai (3-1), de atribuição do quinto lugar.





No videoárbitro vai estar o colombiano Nicolas Galo, como principal, e o chileno Júlio Basunan, que será o assistente.





No Mundial de clubes, Ostojich dirigiu o encontro dos quartos de final entre o Tigres e Ulsan, que terminou com um triunfo dos mexicanos, por 2-1, com um "bis" do avançado internacional francês André-Pierre Gignac.Quanto ao encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar, também agendado para quinta-feira, horas antes da final, o senegalês Maguete Ndiaye foi nomeado pela FIFA para apitar o duelo entre Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, e Al-Ahly, do Egito.