Mundial feminino de futebol 2027 no Brasil

Segundo o organismo que tutela o futebol mundial, as oito cidades selecionadas de uma lista de 12 candidatas são Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).



“Parabéns a todos os envolvidos nessas cidades e um grande agradecimento a Belém, Cuiabá, Manaus e Natal — a escolha foi muito difícil, pois todas as candidaturas apresentaram um nível excecional”, disse Gianni Infantino, presidente da FIFA.



O Mundial de 2027 será o segundo a contar com um torneio com 32 seleções, como aconteceu com o masculino, entre 1998 e 2022.



O Campeonato do Mundo masculino do próximo ano será disputado por 48 equipas, em 16 estádios, nos Estados Unidos, Canadá e México.



Os Estados Unidos, com quatro títulos em nove edições, dominam o ranking em Mundiais femininos, seguindo-se a Alemanha com dois.



Portugal esteve presente pela primeira vez no Mundial2023, disputado na Austrália e na Nova Zelândia, terminando em terceiro no seu grupo, com uma derrota frente aos Países Baixos (1-0), uma vitória frente ao Vietname (2-0) e um empate com os Estados Unidos (0-0).