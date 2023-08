Esta é a primeira vez que a seleção feminina espanhola alcança as meias finais de um mundial, e logo derrotando a vice-campeã em título, que integrou o grupo de Portugal, já eliminada.A vitória em Wellington foi assegurada no prolongamento, com um golo de Salma Paralluelo, de 19 anos.A equipa espanhola, uma das seleções mais jovens da competição, vai agora defrontar o Japão ou a Suécia na terça-feira.