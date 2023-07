Mundial feminino. Japão e Espanha nos "oitavos"

A seleção japonesa, campeã mundial em 2011, e a espanhola destacaram-se no topo do Grupo C após os jogos da segunda jornada, ambas com seis pontos, e já não poderão ser alcançadas pelas zambianas e as costa-riquenhas, ainda sem pontuar, na terceira e última ronda.



Dois golos marcados no espaço de igual número de minutos, aos 25, através de Hikaru Naomoto, e aos 27, por Aoba Fujino, asseguraram à formação nipónica um triunfo seguro sobre a Costa Rica, em Dunedin, a mesma cidade neozelandesa onde Portugal perdeu com os Países Baixos, por 1-0.



Em Auckland, a Espanha inaugurou cedo o marcador, aos nove minutos, por intermédio de Teresa Abelleira, e construiu a goleada com dois ‘bis’, concretizados por Jennifer Hermoso, aos 13 e 70, e por Alba Redondo, aos 69 e 85.



A atacante Alexia Putellas, eleita melhor jogadora mundial em 2022, parece recuperada de uma lesão e foi titular, depois de ter iniciado no banco de suplentes a partida da primeira jornada, que a equipa espanhola venceu por 3-0, mas acabou por ser substituída após o intervalo.



Japão e Espanha defrontam-se na segunda-feira, no último encontro do grupo, que servirá para determinar o primeiro e segundo classificados – com as vantagens e desvantagens teóricas supervenientes -, bastando à seleção europeia empatar para vencer a ‘poule’, pois tem mais um golo marcado.



A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.