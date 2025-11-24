Mundial sub-17. Áustria apura-se pela primeira vez para a final

Na terceira participação num Mundial da categoria, os austríacos impuseram-se com um ‘bis’ de Johannes Moser, que se isolou como melhor marcador da prova, com oito golos, após ‘faturar’ aos 57 e 90+3 minutos.



Imediatamente antes do segundo golo da Áustria, os italianos ficaram reduzidos 10 jogadores, por expulsão de Benit Borasio, aos 90+2, apenas 10 minutos depois de ter sido lançado pelo selecionador Massimiliano Favo.



Na sua primeira final no Mundial de sub-17, os austríacos vão defrontar Portugal ou Brasil, que jogam hoje a outra meia-final, a partir das 16:00.



A decisão está agendada para quinta-feira, no Estádio Internacional Khalifa, a partir das 19:00 (hora em Lisboa), pouco depois de ser discutido o encontro pelo terceiro lugar, às 15:30, entre Itália e o derrotado entre portugueses e brasileiros, este no complexo desportivo Aspire Zone, onde têm decorrido todos os jogos da prova.

