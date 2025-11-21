Mundial sub-17: Brasil é o oponente de Portugal nas meias-finais

No Aspire Zone – Campo 7, os sul-americanos inauguraram o marcador aos 16 minutos, por intermédio de Dell, com a resposta a chegar nos descontos da primeira parte, através de Baha (45+4), na conversão de uma grande penalidade.



Na reta final do desafio, Dell bisou, aos 90+5 minutos, ‘selando’ o triunfo para os ‘canarinhos’.



O Brasil ergueu o troféu em quatro ocasiões, a primeira das quais em 1997, seguindo-se as conquistas de 1999, de 2003 e a mais recente de 2019, sendo a segunda seleção mais titulada, só atrás da Nigéria, que venceu por cinco vezes.



Portugal assegurou também hoje a passagem às ‘meias’, ao bater a Suíça (2-0), com golos de Mateus Mide, aos 41 minutos, e José Neto, aos 53.



Os lusos repetem assim o feito de 1989, a única vez em que se tinham qualificado paras ‘meias’. Nesse torneio, o último na faixa etária de sub-16, Portugal terminou no terceiro lugar.



O confronto entre Portugal e Brasil está agendado para segunda-feira, novamente no complexo desportivo Aspire Zone, em Doha, onde está a decorrer o Mundial de sub-17.

