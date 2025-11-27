Mundial sub-17. Itália conquista 3º lugar ao bater o Brasil nos penáltis

Depois de novo empate sem golos no tempo regulamentar, o Brasil voltou a cair na decisão por penáltis perante uma Itália que alcançou o melhor desempenho de sempre num Mundial do escalão.



Com o objetivo de superar o quarto lugar conquistado em 1987, a seleção italiana de futebol de sub-17 teve mais um em campo desde os 14 minutos, após expulsão do central Vítor Fernandes que viu o segundo amarelo.



A superioridade numérica não foi suficiente para resolver o marcador, que não se alterou ao longo dos 90 minutos de jogo.



Na baliza, o guarda-redes italiano Alessandro Longoni defendeu as tentativas dos brasileiros Luís Felipe e Luís Eduardo. Do lado da Itália, apenas Andrea Luongo não converteu o penálti, fixando o resultado em 4-2.



O Brasil, eliminado por Portugal nas meias-finais por 6-5 na decisão por penáltis, voltou a não ser bem sucedido, desta vez frente ao guarda-redes italiano, e alcançou o 4º lugar.



Esta foi a quarta vez na competição em que a seleção canarinha desempatou a partida da marca dos onze metros. O Brasil chegou às meias-finais depois de eliminar o Paraguai, nos 16 avos, e a França, nos ‘oitavos’ ambos através do desempate por penáltis. Só nos quartos de final conseguiram resolver o jogo nos 90 minutos, afastando Marrocos na vitória por 2-1.



A Itália, afastada da corrida pelo título pela finalista Áustria, chegou a este jogo depois de vencer por 3-2 o Uzbequistão, a República Checa por 2-0 e o Burkina Faso por uma bola a zero no ‘quartos’.



