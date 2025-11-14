Mundial sub-17. México bate Argentina nos penáltis e enfrenta Portugal nos oitavos

Horas depois do triunfo nacional sobre a Bélgica (2-1), os ‘aztecas’ também garantiram a continuidade em prova, ao marcarem cinco pontapés no desempate dos 16 avos de final, tendo a ‘albiceleste’ falhado logo o primeiro, quando Gaston Bouhier rematou para defesa de Santiago López.



Antes dessa decisão, o México deu a volta ao golo inaugural de Ramiro Tulián, aos nove minutos, com um ‘bis’ de Luis Gamboa, aos 46 e 58, mas Fernando Closter igualou, aos 87, e forçou o recurso aos penáltis, numa prova sem prolongamento na ronda a eliminar.



O México, vencedor do Mundial de sub-17 em 2005 e 2011, deixou para trás a Argentina, medalha de bronze em 1991, 1995 e 2003 e quarta colocada na última edição, em 2023, que registou o melhor desempenho entre os vencedores das 12 ‘poules’ na primeira fase.



A partida com Portugal vai realizar-se na terça-feira, em horário a designar, no complexo desportivo de Doha, onde os lusos bateram a Bélgica, com dois golos de Anísio Cabral, melhor marcador da prova, com cinco remates certeiros, contra um de Noah Fernandez.



Na primeira fase, Portugal foi a quarta melhor seleção das que terminaram os respetivos grupos no segundo lugar, ao acumular seis pontos na ‘poule’ B, a um do Japão, após ter vencido Nova Caledónia (6-1) e Marrocos (6-0), antes de perder face aos nipónicos (1-2).



Já o México foi o pior dos oito terceiros que também suplantaram a fase de grupos, com três pontos na ‘poule’ F, quatro abaixo da Suíça e da Coreia do Sul, depois das derrotas com os helvéticos (1-3) e os sul-coreanos (1-2) e da vitória ante a Costa do Marfim (1-0).



A equipa comandada por Bino Maçães está na fase a eliminar pela quarta vez em outras tantas participações, após a terceira posição na estreia, em 1989 - quando o torneio era destinado ao escalão de sub-16 -, e o duplo afastamento nos ‘quartos’, em 1995 e 2003.



A 20.ª edição do Campeonato do Mundo de sub-17 decorre até 27 de novembro, com os oito recintos do complexo desportivo de Doha a receberem 103 dos 104 encontros, à exceção da final, que se disputará no Estádio Internacional Khalifa, na capital do Qatar.



As próximas quatro edições também se realizam naquele país asiático numa frequência anual, até 2029, em contraste com os ciclos bienais que perduraram entre 1985 e 2023.



