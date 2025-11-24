Mundial sub-17. Portugal sela 34.ª final e visa 17.º troféu em todos os escalões

Em Doha, no Qatar, a equipa das ‘quinas’ impôs-se nas grandes penalidades (6-5), após um empate no fim do tempo regulamentar (0-0), para marcar encontro com os austríacos, que ganharam à Itália (2-0), com dois golos de Johannes Moser na etapa complementar.



Portugal irá discutir pela primeira vez o cetro em Mundiais de sub-17, em que tinha como melhor desempenho nas anteriores três presenças o terceiro lugar na estreia, em 1989 - quando a prova se destinava aos sub-16 -, não superando os ‘quartos’ em 1995 e 2003.



As seleções nacionais masculinas de futebol alcançaram a terceira final em 2025, registo nunca atingido no mesmo ano civil e que começou precisamente com o triunfo da equipa treinada por Bino Maçães no Europeu da categoria, frente à França (3-0), em Tirana, na Albânia, para suceder à Itália, que tinha batido os lusos pelo mesmo resultado em 2024.



Em 01 de junho, com golos de Anísio Cabral, Duarte Cunha e Gil Neves - o último ficaria ausente do Mundial - Portugal reeditou os triunfos obtidos em 2003 e 2016, já no escalão de sub-17, e em 1989, 1995, 1996 e 2000, no antigo formato de sub-16, rumo à primeira conquista de Pedro Proença na presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Ao interromper uma sequência de quatro desaires em seis anos em partidas decisivas, a formação das ‘quinas’ arrebatava um troféu pela 15.ª vez, 11 dos quais em competições continentais jovens: quatro em sub-16, três em sub-17, dois em sub-18, um nos sub-19 e outro no então Torneio Internacional de Juniores, precursor do Europeu daquele escalão.



Uma semana depois, em 08 de junho, Portugal celebrou o terceiro troféu sénior em 104 anos de história, ao destronar a campeã europeia Espanha na final da Liga das Nações, selada nos penáltis (5-3), após empate 2-2 nos 120 minutos, em Munique, na Alemanha.



Martín Zubimendi (21 minutos) e Mikel Oyarzabal (45) adiantaram os espanhóis por duas vezesa, mas Nuno Mendes (26) e o capitão Cristiano Ronaldo (61) responderam para a equipa orientada pelo espanhol Roberto Martínez, que não lograva troféus há seis anos.



Portugal reeditou o sucesso de 2019 e isolou-se no palmarés da mais jovem competição europeia de seleções organizada pela UEFA, ao chegar à segunda conquista em quatro edições, deixando para trás a Espanha, vitoriosa em 2023, e a França, campeã em 2021.



Antes da Liga das Nações, os lusos estiveram em duas finais de Europeus e começaram por perder como anfitriões frente à Grécia (1-0), em 2004, no Estádio da Luz, em Lisboa.



Angelos Charisteas impediu a equipa então liderada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari de festejar, mas o título chegou em 2016, com um golo no prolongamento do suplente Éder, aos 109 minutos, perante a anfitriã França (1-0), em Saint-Denis, nos arredores de Paris.



O resultado mais destacado em 104 anos de história da seleção nacional foi atingido sob orientação de Fernando Santos, que voltou aos êxitos três anos depois, quando Portugal venceu em casa os Países Baixos (1-0), com um golo de Gonçalo Guedes, ao minuto 60, no jogo decisivo da primeira edição da Liga das Nações, no Estádio do Dragão, no Porto.



Já a nível planetário, os dois títulos mundiais seguidos de sub-20, conquistados diante da Nigéria (2-0), em 1989, em Riade, e do Brasil (4-2 nos penáltis, após um ‘nulo’ no fim do prolongamento), em 1991, perante quase 130.000 espetadores no antigo Estádio da Luz, registo recorde para a FIFA, eram os maiores feitos das seleções lusas até ao Euro2016.



Nas 33 finais disputadas - 30 em provas continentais e três no plano mundial -, Portugal ganhou 16 e perdeu 17, tendo o saldo entre tentos marcados e sofridos nivelado (36-36).



Os lusos nunca arrebataram Europeus de sub-21, apesar de terem estado em três finais, nem Campeonatos do Mundo de seniores e de sub-17, tendo agora a ocasião de alterar essa tendência na prova mundial mais jovem - na principal, nunca passaram das ‘meias’.







As 33 finais das seleções portuguesas de futebol:



Ano Data Categoria Local Jogo Resultado



=========================================================================================================================



1961 08/04 Tor. Int. Juniores Portugal Portugal - Polónia VITÓRIA (4-0)



1971 30/05 Tor. Int. Juniores Checoslováquia Portugal - Inglaterra DERROTA (3-0)



1988 21/05 Europeu sub-16 Espanha Portugal - Espanha DERROTA (0-0ap, 4-2gp)



1988 27/07 Europeu sub-18 Checoslováquia Portugal - União Soviética DERROTA (3-1ap)



1989 14/05 Europeu sub-16 Dinamarca Portugal - RDA VITÓRIA (4-1)



1989 30/03 Mundial sub-20 Arábia Saudita Portugal - Nigéria VITÓRIA (2-0)



1990 29/07 Europeu sub-18 Hungria Portugal - União Soviética DERROTA (0-0ap, 4-2gp)



1991 30/06 Mundial sub-20 Portugal Portugal - Brasil VITÓRIA (0-0ap, 4-2gp)



1992 25/07 Europeu sub-18 Alemanha Portugal - Turquia DERROTA (2-1)



1994 20/04 Europeu sub-21 França Portugal - Itália DERROTA (1-0, morte súbita)



1994 31/07 Europeu sub-18 Espanha Portugal - Alemanha VITÓRIA (1-1ap, 4-1gp)



1995 06/05 Europeu sub-16 Bélgica Portugal - Espanha VITÓRIA (2-0)



1996 11/05 Europeu sub-16 Áustria Portugal - França VITÓRIA (1-0)



1997 31/07 Europeu sub-18 Islândia Portugal - França DERROTA (1-0ap, morte súbita)



1999 26/07 Europeu sub-18 Suécia Portugal - Itália VITÓRIA (1-0)



2000 14/05 Europeu sub-16 Israel Portugal - República Checa VITÓRIA (2-1ap, morte súbita)



2003 17/05 Europeu sub-17 Portugal Portugal - Espanha VITÓRIA (2-1)



2003 26/07 Europeu sub-19 Liechtenstein Portugal - Itália DERROTA (2-0)



2004 04/07 Euro2004 Portugal Portugal - Grécia DERROTA (1-0)



2011 20/08 Mundial sub-20 Colômbia Portugal - Brasil DERROTA (3-2ap)



2014 31/07 Europeu sub-19 Hungria Portugal - Alemanha DERROTA (1-0)



2015 30/06 Europeu sub-21 República Checa Portugal - Suécia DERROTA (0-0ap, 4-3gp)



2016 21/05 Europeu sub-17 Azerbaijão Portugal - Espanha VITÓRIA (1-1, 5-4gp)



2016 10/07 Euro2016 França Portugal - França VITÓRIA (1-0ap)



2017 16/07 Europeu sub-19 Geórgia Portugal - Inglaterra DERROTA (2-1)



2018 29/07 Europeu sub-19 Finlândia Portugal - Itália VITÓRIA (4-3ap)



2019 09/06 Liga Nações Portugal Portugal - Países Baixos VITÓRIA (1-0)



2019 27/07 Europeu sub-19 Arménia Portugal - Espanha DERROTA (2-0)



2021 06/06 Europeu sub-21 Eslovénia Portugal - Alemanha DERROTA (1-0)



2023 16/07 Europeu sub-19 Malta Portugal - Itália DERROTA (1-0)



2024 05/06 Europeu sub-17 Chipre Portugal - Itália DERROTA (3-0)



2025 01/06 Europeu sub-17 Albânia Portugal - França VITÓRIA (3-0)



2025 08/06 Liga Nações Alemanha Portugal - Espanha VITÓRIA (2-2, 5-3gp)



2025 17/11 Mundial sub-17 Qatar Portugal - Áustria ?







Balanço:



Finais: 33.



Títulos conquistados: 16.



Títulos perdidos: 17.







Jogos: 33.



Vitórias: 12.



Empates: 7.



Derrotas: 14.



Golos marcados: 36.



Golos sofridos: 36.

