Mundial2022. Equador empata com Brasil

Num jogo repleto de incidentes, incluindo a expulsão dos guarda-redes brasileiro Alisson e do equatoriano Alexander Domínguez e dois penáltis para os locais revertidos pelo VAR, a "canarinha" marcou primeiro, logo aos seis minutos, por Casemiro, com os anfitriões a responderem aos 75, por Félix Torres.Com mais este ponto, o Equador, terceiro colocado, atrás dos qualificados Brasil, que segurou a invencibilidade (11 vitórias e três empates), e Argentina, passou a somar 24 pontos, provisoriamente mais seis do que Colômbia e Peru e mais sete em relação a Chile e Uruguai, todos com menos um jogo.As coisas ainda pioram mais para os locais aos 15 minutos, quando o guarda-redes Alexander Domínguez foi expulso após uma entrada com o pé ao pescoço de Matheus Cunha, situação amenizada aos 20, com o segundo amarelo de Emerson Royal.O 10 contra 10 quase se transformou num 10 contra 9, mas tudo não passou de falso alarme, já que o vermelho direto mostrado a Alisson, guarda-redes do Brasil, aos 26 minutos, foi transformado em amarelo, aos 31, após consulta ao VAR.O equilíbrio pautou o resto da primeira parte, na qual se registou novo falhanço de cabeça de Enner Valencia, aos 42 minutos, em posição duvidosa, e num remate ao lado de Matheus Cunha, na parte final dos 10 minutos de descontos.Na segunda parte, o Equador foi com mais convicção em busca da igualdade, mas Estrada desaproveitou grande jogada do ex-leão Gonzalo Plata, aos 53 minutos, para, aos 55, um penálti inicialmente marcado ser, depois, anulado pelo VAR.

Já nos descontos, que foram novamente 10 minutos, o árbitro assinalou nova grande penalidade a favor do Equador, aos 90+2, e voltou a expulsar Alisson, aos 90+4, agora por acumulação de amarelos, mas, após ver as imagens, voltou novamente atrás, aos 90+8. Nem expulsão, nem penálti, e o jogo acabou empatado.