Mundial2022. Golo de Falcao dá empate à Colômbia no Chile

Um golo do suplente Radamel Falcao, nos descontos, valeu na terça-feira à Colômbia, de Carlos Queiroz, um precioso empate a dois golos no Chile, na segunda jornada das eliminatórias sul-americanas para o Mundial de futebol de 2022.