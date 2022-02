Mundial2022. Japão vence Arábia Saudita e está na corrida

Com este triunfo, o Japão passou a contar 18 pontos, apenas menos um do que a Arábia Saudita, que sofreu o primeiro desaire, sendo que, em caso de vitória, garantia a sexta presença no Mundial, repetindo 1994, 1998, 2002, 2006 e 2018.Os nipónicos, que contaram os 90 minutos com o "açoriano" Morita, médio do Santa Clara, procuram, por seu lado, a sétima participação, e de forma consecutiva, já que não falham uma edição do campeonato do Mundo desde 1998.A Austrália, terceira classificada do agrupamento, com 14 pontos, joga esta terça-feira fora com Omã (quarto lugar, com sete pontos), podendo colocar-se a dois pontos da Arábia Saudita e um do Japão, seleções que ainda defronta na terceira fase.