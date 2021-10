Mundial2022. Jota e Trincão únicos ausentes no segundo treino da seleção

O jogador do Liverpool já tinha falhado o arranque dos trabalhos da equipa das quinas, na terça-feira, devido a dores musculares, e hoje voltou a não estar às ordens do selecionador Fernando Santos, assim como o avançado do Wolverhampton, que foi chamado juntamente com José Fonte e Rafael Leão para colmatar as dispensas de Domingos Duarte e Rafa.



O defesa José Fonte foi precisamente umas das novidades no apronto de hoje da equipa lusa, assim como João Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Mário e Bernardo Silva, que tinham realizado treino de recuperação na véspera.



Assim, durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, Fernando Santos contou com 23 atletas no relvado divididos em dois grupos, sendo que os três guarda-redes convocados efetuaram trabalho específico junto de umas das balizas.



A seleção portuguesa joga com o Qatar no sábado, em encontro particular, e três dias depois defronta o Luxemburgo, para o Grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que ambas as partidas se realizam no Estádio Algarve.



Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).



A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os "play-offs".



Destas 12 equipas presentes nos "play-offs", que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.