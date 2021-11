Mundial2022. México perde com Canadá e cai para 3.º na CONCACAF

Com um histórico muito pouco favorável frente aos mexicanos, o Canadá conseguiu aquele que foi apenas o quinto triunfo em 35 jogos com o México, num jogo em que esteve a vencer por 2-0, e o ex-portista Herrera reduziu em cima dos 90 minutos.



O Canadá colocou-se em vantagem com um golo de Cyle Larin, aos 45+2 minutos, tendo o avançado dos turcos do Besiktas marcado, aos 52, a passe de Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira.



No golo do México, foi Jesus Corona, do FC Porto, que entrou na segunda parte, a fazer o cruzamento para o golo de Herrera.



O triunfo deixa o Canadá na frente, com 16 pontos, seguido dos Estados Unidos, com 15, formação que empatou 1-1 na visita à Jamaica e perdeu a liderança, enquanto o México ocupa agora o terceiro lugar, o último de apuramento direto, com 14 pontos.



Os mexicanos têm os mesmos pontos do Panamá, quarto – lugar destinado aos "play-offs" intercontinentais -, mas melhor diferença entre golos marcados e sofridos (11-7 contra 11-9), o primeiro critério de desempate.



Nesta oitava jornada de qualificação, de um total de 14, o Panamá venceu El Salvador (2-1), sétimo (seis pontos), e a Costa Rica, quinta (nove pontos), bateu as Honduras (2-1), seleção que é oitava e última (três pontos), e ainda não venceu.