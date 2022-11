Mundial2022. Portugal acolheu quatro campeões do Mundo

Além de Polga (Sporting), campeão em 2002 pelo Brasil, atuaram na I Liga Joan Capdevilla (Benfica), que esteve no único cetro da Espanha, em 2010, e Adil Rami (Boavista), vencedor em 2018 com a França, enquanto o alemão Julian Draxler, que se consagrou em 2014, alinha esta época no Benfica.





Andserson Polga



Um ano depois de ter ajudado o "escrete" a conquistar o inédito "penta", no Mundial2002, o central Anderson Polga chegou a Portugal para representar o Sporting, assumindo, desde logo, o estatuto de primeiro jogador campeão do mundo a atuar no campeonato português.



Na prova que se realizou na Coreia do Sul e no Japão, o defesa participou em dois jogos pelo Brasil, nos triunfos sobre a China (4-0) e a Costa Rica (5-2), ambos na fase de grupos, que foram os únicos oficiais que disputou pela "canarinha" em 11 internacionalizações acumuladas.



Proveniente do Grémio, a custo zero, Polga acabou por permanecer durante nove épocas no Sporting, realizando 342 jogos e marcando quatro golos, além de ter envergado a braçadeira de capitão.



Pelos verde e brancos venceu duas taças de Portugal e duas supertaças, tendo ainda atingido a final da Taça UEFA em 2004/05 – perdida em casa para o CSKA Moscovo -, antes de terminar a carreira no Corinthians, poucos meses após ter saído de Alvalade.





Joan Capdevila



Menos sorte teve o segundo campeão mundial a jogar em Portugal, no caso Joan Capdevila, que assinou pelo Benfica em 2011, após a conquista do Mundial2010 pela Espanha, mas que deixou Lisboa ao fim de uma época, com apenas 12 jogos realizados pelos encarnados e uma Taça na Liga no currículo.



Com passagens por Espanyol, Atlético de Madrid, Deportivo e Villarreal, o lateral esquerdo deixou o "submarino amarelo" para rumar à Luz a custo zero, já depois de ter sido titularíssimo na equipa espanhola que triunfou na África do Sul (foi totalista) e também no sucesso de "la roja" no Euro2008.



Com poucos minutos de utilização sob o comando de Jorge Jesus, Capdevila rescindiu com o Benfica em 2012 e ainda jogou no Espanyol, no NorthEast United (Índia), no Lierse (Bélgica) e no FC Santa Coloma (Andorra), clube no qual encerrou a carreira, em 2018.





Adil Rami



Seis anos volvidos, o principal escalão nacional viu chegar um terceiro campeão do mundo, o francês Adil Rami, que integrou a seleção que venceu a última edição da competição, em 2018, ainda que não tenha contabilizado qualquer minuto pelos "bleus" na Rússia.



O central, atualmente ao serviço do Troyes, chegou para reforçar o Boavista dois anos depois do triunfo gaulês sobre a Croácia, mas as lesões na primeira metade da temporada 2020/21 limitaram-no a apenas 22 partidas com os "axadrezados", antes de regressar a França.





Julian Draxler



O derradeiro jogador que aterrou em Portugal após erguer a taça do mundo foi o alemão Julian Draxler, emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Benfica este ano, e que contribuiu com 14 minutos de utilização na caminhada triunfante da "mannschaft" em 2014, curiosamente todos eles na goleada (7-1) aplicada ao anfitrião Brasil, nas meias-finais.



Aos 29 anos, e depois de passagens por Schalke 04, Wolfsburgo e PSG, resta saber qual será o balanço da passagem do médio ofensivo pela Luz, sendo que, até ao momento, resume-se a 300 minutos, divididos por nove partidas, um golo e uma lesão muscular contraída no clássico com o FC Porto, em outubro.



O Mundial2022, que vai decorrer no Qatar, arranca no domingo e termina em 18 de dezembro.