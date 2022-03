Mundial2022. Portugal... e agora a Macedónia do Norte

Depois de, na quinta-feira, ter vencido a Turquia (3-1) na meia-final do caminho C do "play-off", a equipa das quinas tem uma sessão agendada para as 17h00, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.No apronto, que terá lugar no Estádio do Bessa, o selecionador nacional, Fernando Santos, não deverá contar com os titulares diante dos turcos, que devem limitar-se a fazer trabalho de recuperação.A seleção portuguesa de futebol qualificou-se, na quinta-feira, para a final do caminho C do "play-off" de apuramento para o Mundial2022, ao vencer a Turquia, por 3-1, na meia-final.No Estádio do Dragão, no Porto, Otávio (15 minutos), Diogo Jota (42) e Matheus Nunes (90+4) marcaram os golos da equipa das quinas, com a Turquia a reduzir por Burak Yilmaz (65), que desperdiçou um penálti aos 85.No derradeiro encontro de acesso ao Mundial2022, Portugal vai defrontar na terça-feira, novamente no Porto, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália, por 1-0, em Palermo, com o golo de Trajkovski (90+2 minutos) a deixar os campeões europeus de fora do Mundial pela segunda vez consecutiva.Portugal procura a oitava presença em mundiais, e quinta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.