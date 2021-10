Mundial2022. Seleção da Guiné-Bissau sofre intoxicação alimentar em Marrocos

“Nestas condições, não vou mandar os jogadores para o campo, seria um ato criminoso da minha parte”, afirmou Carlos Teixeira, num contacto telefónico a partir de Marrocos.



Segundo o presidente da Federação guineense, praticamente todos os jogadores e os elementos da equipa técnica – em que se incluem três portugueses – estão com vómitos e diarreia desde o jantar de terça-feira.



Alguns jogadores foram assistidos no hospital, onde, disse Carlos Teixeira, receberam soro e outros tratamentos.



“Tirando Alfa Semedo e um ou outro, todos os jogadores estão com diarreia e vómitos. Assim não dá”, observou o presidente da Federação guineense de futebol.



Carlos Teixeira disse ainda que está a tentar contactar o comissário do jogo, de nacionalidade serra-leonesa, mas ainda não conseguiu, para lhe comunicar a situação.



O presidente da Federação guineense de futebol já informou as autoridades do país.



A Guiné-Bissau deveria defrontar Marrocos esta quarta-feira jogo da terceira jornada do Grupo I para o apuramento para o Mundial de Qatar, que se realiza no próximo ano.



O jogo, inicialmente, era para ser realizado na Guiné-Bissau, mas, dadas as más condições do estádio nacional 24 de setembro em Bissau, a Confederação Africana de Futebol (CAF) marcou-o em Marrocos.