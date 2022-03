Mundial2022. Seleções de Vanuatu e Ilhas Cook renunciam

Em 17 de março, as Ilhas Salomão venceram as Ilhas Cook por 2-0, mas este jogo vai contar apenas para o ranking da FIFA.O Grupo B, e após duas jornadas, é liderado pela Nova Zelândia, com seis pontos, seguida por Papua-Nova Guiné e Ilhas Fiji, com três, e da Nova Caledónia, sem nenhum, com os dois primeiros a seguirem para as meias-finais.Nas meias-finais, em 27 de março, o primeiro do Grupo A defronta o segundo do Grupo B e o segundo do Grupo A o vencedor do Grupo B, seguindo-se a final, em 30 de março, que apura o vencedor para um ‘play-off’ intercontinental com o quarto classificado da zona CONCACAF.O Mundial2022 vai decorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, e o sorteio terá lugar em 1 de abril, a partir das 19h00 locais (16h00 em Lisboa), em Doha.Para já, estão qualificadas 15 seleções, 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça), três da Ásia (Coreia do Sul, Irão e o anfitrião Qatar) e duas da América do Sul (Argentina e o totalista Brasil).As 32 equipas presentes na fase final serão divididas em oito grupos de quatro seleções e os dois primeiros classificados de cada agrupamento qualificam-se para os oitavos de final da competição.