Mundial2026. Alemanha bate Gana por 2-1, em bom teste para ambos

No MHPArena de Estugarda, os germânicos chegaram ao primeiro golo nos descontos de tempo da primeira parte, com um penálti marcado com grande 'frieza' por Kai Havertz, enviando a bola para o lado oposto ao da estirada de Benjamin Asare.



Na origem do castigo esteve uma mão na grande área, de Jonas Adjetey, a desviar remate de Woltemade. O árbitro não viu a falta, mas o videoárbitro (VAR) não deixou passar e Stuart Attwell foi logo rever o lance, não tendo dúvidas em assinalar a grande penalidade.



A Alemanha poderia ter ido para intervalo com um resultado mais amplo, não fosse um golo anulado a Florian Wirz, que, num livre direto, também acertou no poste.



A reação do Gana na segunda parte merece elogio e os africanos, sempre com um futebol muito veloz, chegaram ao empate aos 70 minutos, através de Fatawu, jogador que passou pelo Sporting em 2022/23.



Muito mérito para Derrick Köhn, jogador nascido na Alemanha e que tem alinhado na Bundesliga, que entrou pela esquerda, quase até à linha, centrando para uma finalização de primeira de Fatawu, com remate rasteiro e bem colocado.



O jogo tendencialmente mais estruturado da Alemanha e a velocidade de Gana, com acerto defensivo, equilibravam-se, mas ainda havia tempo para brilhar uma 'estrela' da casa, Undav, que marcou o golo decisivo aos 87 minutos.



O avançado do Estugarda concluiu, com um remate em jeito, com a parte de fora do pé, uma jogada de bom entendimento na troca de bola do ataque da Mannschaft, reforçando fortemente a candidatura a um quinto título mundial.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



A Alemanha, campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014, é a favorita no Grupo E, que integra ainda Curaçau, Costa do Marfim e Equador.



O Gana vai disputar o Grupo L, juntamente com Panamá, Inglaterra e Croácia.