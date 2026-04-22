Mundial2026: Alemão Serge Gnabry falha fase final e resto da época do Bayern

"Quanto ao meu sonho de jogar o Mundial com a seleção, infelizmente, tenho de dizer que acabou. Têm sido dias difíceis. Tal como o resto do país, tentarei torcer pelos meus companheiros desde casa", escreveu o avançado de 30 anos, na sua página oficial do Instagram.



Gnabry fez 10 golos e 11 assistências em 37 jogos nas diversas provas na oitava temporada ao serviço do Bayern Munique, e vai falhar a eliminatória das meias-finais da 'Champions' com Paris Saint-Germain, atual detentor do troféu.



Com 59 internacionalizações e 26 golos pela seleção principal da Alemanha, campeã do mundo em 1954, 1974, 1990 e 2014, Serge Gnabry participou, sempre como titular, nas seis partidas de apuramento para o Mundial2026 e nos dois particulares disputados em março, com Suíça e Gana.



No próximo Campeonato do Mundo, a Alemanha vai defrontar Equador, Costa do Marfim e o estreante Curaçau no Grupo E.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.