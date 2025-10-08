Mundial2026: Angola e Guiné-Bissau ficam sem hipóteses de apuramento

Em Lobamba, persistiu o ‘nulo’ no primeiro tempo do jogo da nona jornada, com os golos a acontecerem após o descanso e num curto espaço de seis minutos para a seleção do Essuatíni.



Um ‘bis’ de Justice Figuareido (48 e 54) parecia ser suficiente para assegurar o triunfo dos locais, mas Jonathan Buatu (69), que representa o Gil Vicente, e o suplente utilizado Ary Papel (80), que em Portugal jogou no Sporting e no Moreirense, repuseram a igualdade, que deixou os angolanos sem chances de continuarem a lutar pela qualificação.



Na derradeira ronda, os ‘palancas negras’ vão defrontar a seleção dos Camarões, enquanto Essuatíni jogará em Cabo Verde, que lidera o Grupo D, com 20 pontos, mais dois do que os ‘leões indomáveis’, no segundo posto.



A Líbia, que hoje empatou a três golos com os 'tubarões azuis', segue no terceiro lugar, com 15, seguida de Angola, com 11.



À mesma hora, mas para a ‘poule’ A, a Guiné-Bissau perdeu com a Etiópia pela margem mínima, com Ramkel James a assinar o único tento do desafio, à passagem do minuto 27.



Desta forma, acabou o sonho do Mundial2026 para os guineenses, que prosseguem na quarta posição, com 10 pontos, atrás da Serra Leoa (terceira, com 12), Burkina Faso (segundo, com 15) e Egito (líder, com 20), todos com o jogo da nona ronda por disputar.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol realiza-se de 11 de junho a 19 de julho de 2026.