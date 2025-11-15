Futebol Internacional
Mundial 2026
Mundial2026. Árbitro português Luís Godinho dirige jogo Países Baixos-Lituânia
O árbitro português Luís Godinho vai dirigir o encontro Países Baixos-Lituânia, na segunda-feira, da oitava e última jornada do Grupo G da fase de qualificação europeia para o Mundial2026 de futebol, anunciou hoje a UEFA.
Na Arena Johan Cruijff, o ‘juiz’ internacional desde 2017 terá como auxiliares Rui Teixeira e Pedro Almeida, com Fábio Veríssimo a desempenhar as funções de quarto árbitro, enquanto o VAR estará a cargo de André Narciso, tendo como assistente Fábio Oliveira Melo.
Este será o terceiro jogo da fase de qualificação para o Mundial2026 que o árbitro da Associação de Futebol de Évora vai dirigir, depois do Bulgária-Turquia (1-6) e do Bósnia-Herzegovina–São Marino (1-0), dos grupos E e H, respetivamente.
Na sexta-feira, os neerlandeses não foram além de um empate a um golo na Polónia, em Varsóvia, onde Kaminski (43) marcou para os anfitriões e Memphis Depay (47) restabeleceu a igualdade, insuficiente para a 'laranja' garantir já a presença na fase final.
Desta forma, a seleção neerlandesa conta com 17 pontos, mais três face aos polacos (14), que visitam a frágil Malta, sendo que o conjunto liderado por Ronald Koeman tem mais de 'pé e meio' no Mundial2026.
Isto porque, além da vantagem pontual, os Países Baixos beneficiam de uma considerável diferença de golos relativamente à Polónia (23-4 contra 11-5), pelo que seria preciso que os polacos conseguissem anular a desvantagem de 13 golos na derradeira ronda para ultrapassar os neerlandeses.
