Mundial2026: Argélia carimba presença e Paulo Duarte põe fim ao sonho dos `Mambas`

A Argélia acabou por festejar em casa, em Oran, o regresso a um Campeonato do Mundo, 12 anos depois de ter sido eliminada nos oitavos de final do Mundial2014 pela futura campeã Alemanha – em 2010, 1986 e 1982 não passou da fase de grupos –, pela impossibilidade de o jogo ser disputado em terreno somali.



Mohamed Amoura, com dois golos, e Ryan Mahrez 'selaram' a qualificação, confirmando o domínio do Grupo G, mesmo sem conseguir ganhar à Guiné-Conacri – antes de ser treinada pelo português Paulo Duarte –, que impôs um empate 0-0, em casa, e uma derrota 2-1, em Baraki.



Fora isso, a Argélia foi implacável e somou por vitórias todos os jogos, juntando-se no Mundial2026 às outras nações africanas já apuradas, casos de Marrocos, Tunísia e Egito, todas do Norte do continente.



O Uganda, que encerra esta fase de apuramento com a visita à seleção argelina, praticamente garantiu que vai terminar no segundo lugar, ao vencer no Botswana, por 1-0, com um golo de Jude Ssemugabi.



Moçambique, terceiro classificado, ainda pode igualar os 18 pontos já somados pela seleção ugandesa, mas conta mais 10 golos sofridos, depois do revés sofrido hoje em Maputo na receção à Guiné-Conacri (2-1).



Abdoul Karim Traore marcou os dois golos da seleção comandada por Paulo Duarte, logo aos dois minutos e aos 59, já depois de Reinildo, a passe do extremo do Sporting Geny Catamo, ter empatado para os ‘Mambas’.



A seleção orientada pelo antigo avançado Chiquinho Conde defronta a lanterna-vermelha Somália, na terça-feira, mais uma vez num jogo deslocalizado para Oran, na Argélia, onde terá uma missão praticamente impossível de recuperar da desvantagem de golos relativamente ao Uganda.



Além de ter de assegurar o segundo lugar no grupo, para alimentar esta esperança, Moçambique tem ainda de ser um dos quatro melhores segundos entre os nove grupos.



Na jornada de hoje da qualificação africana, a Libéria venceu por 3-1 e ultrapassou a Namíbia, na luta pelo segundo lugar do Grupo H, da já apurada Tunísia, que teve adiado o embate entre Malawi e Guiné Equatorial, enquanto o Quénia foi vencer ao Burundi, por 1-0, num jogo sem impacto na classificação do Grupo F.

