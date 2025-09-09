Mundial2026: Arménia bate República da Irlanda e iguala provisoriamente Portugal

No Estádio Republicano Vazgen Sargsyan, em Erevan, Eduard Spertsyan, de penálti, aos 45+1 minutos, e Grant-Leon Ranos, aos 51, marcaram os golos dos anfitriões, que vinham de três derrotas seguidas em jogos oficiais, enquanto Evan Ferguson reduziu para os irlandeses, ainda sem triunfos na luta pela presença no Campeonato do Mundo, aos 57.



Três dias depois de ter sido goleada em casa por Portugal (5-0), a Arménia estreou-se a vencer sob orientação técnica de Yeghishe Melikyan e ultrapassou a República da Irlanda, que continua com um ponto, resultante do empate na receção à Hungria (2-2), em que recuperou de dois golos de desvantagem.



Os magiares recebem a equipa das ‘quinas’, recém-vencedora da Liga das Nações, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa), na Puskás Arena, em Budapeste, em jogo da segunda jornada do Grupo F de qualificação europeia, sob arbitragem do belga Erik Lambrechts.



Os vencedores das 12 ‘poules’ e dos quatro caminhos dos play-offs europeus acedem à 23.ª edição do Mundial, que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções participantes, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões.



