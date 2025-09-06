Mundial2026: Arranque vitorioso de Portugal, Inglaterra só sabe triunfar

Em superioridade numérica, os irlandeses carregaram sobre os húngaros, que cederam no tempo de descontos, possibilitando a Adam Idah (90+3) fazer o 2-2 final.







À semelhança de Portugal, a Bósnia-Herzegovina obteve uma vitória ‘gorda’ ‘fora de portas’, diante de uma seleção de San Marino (6-0) reduzida a 10 elementos desde o início do jogo, face aos pontapés certeiros de Tahirovic (21), Dzeko (70 e 72), Bazdar (81), Alajbegovic (85) e Mujakic (90).

A partida inaugural da qualificação europeia do Grupo F, no qual constam as seleções da Hungria e Irlanda, foi precedida de um minuto de silêncio em memória de antigo avançado Diogo Jota e do ex-dirigente do FC Porto Jorge Costa, falecidos recentemente.Rumo ao apuramento direto para o Campeonato do Mundo de 2026, que será o nono da sua história, a equipa comandada por Roberto Martínez desenhou o resultado volumoso com dois golos de João Félix, aos 10 e 61 minutos, e Cristiano Ronaldo (21 e 46), que chegou aos 140 tentos pela seleção, e João Cancelo (32).O segundo encontro dos lusos na ‘poule’ F está agendado para terça-feira, em Budapeste, diante da Hungria, que permitiu hoje o empate na Irlanda a acabar.Em Dublin, Barnabas Varga (02) e Roland Sallai (15) adiantaram os magiares no marcador, mas os anfitriões encurtarem distâncias, por Evan Fergunson (49), instantes antes de Sallai receber o cartão vermelho direto.Para o mesmo Grupo H, a Áustria bateu pela margem mínima o Chipre, graças ao tento de Marcel Sabitzer (54), de grande penalidade, um desfecho que deixa os austríacos, que têm menos um jogo, com nove pontos, contra os 12 dos líderes bósnios.Já numa fase mais adiantada do apuramento, a Inglaterra não apresentou dificuldades para se superiorizar a Andorra, em Birmingham, triunfando graças ao golo na própria baliza de Christian Garcia (minuto 25) e a outro de Declan Rice (67), já no segundo tempo.Em Riga, um tento solitário da autoria do avançado Dusan Vlahovic, quando decorria o minuto 12, bastou para a Sérvia somar a terceira vitória seguida no Grupo K.Desta forma, ingleses seguem com 12 pontos em outros tantos possíveis, seguidos dos sérvios (sete), Albânia (cinco), Letónia (quatro) e Andorra (zero).