Mundial2026. Associação de adeptos apela à suspensão da venda de bilhetes

A venda de bilhetes para o próximo Campeonato do Mundo teve início na passada quinta-feira, com valores sete vezes mais elevados do que em 2022. Ao mesmo ritmo, multiplicaram-se nas últimas horas as críticas à FIFA e os pedidos de suspensão da distribuição de ingressos.



“É um grupo de pessoas a tentar ganhar o máximo de dinheiro possível com o torneio”, explicou o diretor executivo da FSE, Ronan Evain, à agência Reuters.



Em comparação com o último Mundial, realizado em 2022 no Catar, os preços dos bilhetes deram um verdadeiro salto e todas as fases da competição são mais caras do que no último torneio.



Soube-se na passada quinta-feira, dia em que a FIFA comunicou os preços e o número de bilhetes disponíveis às federações nacionais, que o valor para assistir à final do Mundial fixa-se entre os 3.568 e os 7.555 euros para grupos organizados de adeptos. Em 2022, os valores para o último jogo do torneio variaram entre os 500 e os 1.350 euros.



Para o público em geral, o preço dos bilhetes começa nos 3250 euros (categoria 3). Na categoria 1 e 2, os bilhetes para marcar presença no MetLife Stadium, com capacidade para mais de 80 mil adeptos, chegam aos 6750 e aos 4330 euros.



No caso de Portugal, o jogo com a Colômbia já é o quarto mais caro em mercados de revenda de bilhetes, só atrás das meias-finais e da final da competição, chegando aos 1.882 euros.



Com bilhetes entre os 225 e os 595 euros, o preço para ver a equipa das quinas no Campeonato do Mundo disparou cerca de 300% em relação aos números de sexta-feira, antes da divulgação do calendário oficial de partidas.



Pela primeira vez na história da competição, não há preços fixos na fase de grupos. O novo modelo introduzido pela FIFA recupera o que já havia sido testado no último mundial de clubes, também realizado nos Estados Unidos, e permite que os preços variem consoante a “atratividade” de cada jogo.



Assim, os adeptos de diferentes seleções vão pagar valores distintos na mesma fase da competição, sem que se conheçam quais os critérios utilizados para determinar os valores.



O encontro entre Inglaterra e Croácia custará, no mínimo, 225 euros. Por outro lado, o bilhete mais barato para o duelo Haiti-Escócia ronda os 152 euros, ao contrário do que acontecia no Catar, onde os preços para todos os jogos desta fase se fixavam nos 78 euros (categoria 3), 188 euros (categoria 2) e 250 euros (categoria 1).



“Chocada” com os novos preços praticados pela FIFA, a FSE, uma das principais organizações representativas de adeptos, expôs a sua posição em comunicado, acusando a organização que rege o futebol mundial de “trair a tradição do mundial”.



A FIFA, por sua vez, não quebra o silêncio e ainda não comentou os pedidos de revisão da política de preços e de suspensão da venda de bilhetes.