Mundial2026: Bah, Froholdt e Hjulmand chamados pela Dinamarca para play-off
Os futebolistas Morten Hjulmand (Sporting), Victor Froholdt (FC Porto) e Alexander Bah (Benfica), foram hoje chamados pelo selecionador da Dinamarca para o play-off de apuramento para o Mundial2026.
Os três internacionais integram um grupo de 25 jogadores, com vista aos importantes compromissos, com a Dinamarca a defrontar em 26 de março em Copenhaga a Macedónia na meia-final do play-off.
Em caso de triunfo, os dinamarqueses seguem para a final deste play-off, para defrontar em 31 de março o vencedor das ‘meias’ entre República Checa e República da Irlanda.
A qualificação europeia (UEFA) já tem 12 equipas apuradas para a fase final, que venceram os seus grupos de qualificação e entre as quais Portugal, e definirá agora mais quatro equipas para a fase final, num total de 16 do continente europeu.
O play-off tem um total 16 equipas, 12 na condição de segundos classificados dos grupos de apuramento e mais quatro via Liga das Nações.
As meias-finais do play-off, que arranca em 26 de março, têm os jogos País de Gales-Bósnia e Itália-Irlanda do Norte (caminho A), Ucrânia-Suécia e Polónia-Albânia (B), Eslováquia-Kosovo e Turquia-Roménia (C) e República Checa-República de Irlanda e Dinamarca-Macedónia do norte (D).
O Mundial2026, com 48 países, decorrerá entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, México.
