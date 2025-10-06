Mundial2026. `Bracarense` Lukas Hornicek estreia-se nos convocados da República Checa
O guarda-redes do Sporting de Braga Lukas Hornicek foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da República Checa, informou hoje o clube minhoto, oitavo classificado da I Liga de futebol.
O guardião, de 23 anos, titular quase absoluto do Sporting de Braga (alinhou em 15 dos 16 jogos oficiais dos 'arsenalistas' até ao momento), vinha sendo aposta habitual dos sub-21 dos checos, estreando-se agora na equipa principal do seu país.
Hornicek chegou a Braga na temporada 2019/20 para jogar nos juniores.
A Republica Checa está no Grupo L da qualificação europeia para o Mundial2026 e vai defrontar na quinta-feira a Croácia, numa altura em que ambas as equipas lideram com 12 pontos, apesar de os croatas terem menos um jogo.
No dia 12 de outubro, os checos vão visitar as Ilhas Faroé.
