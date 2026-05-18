Mundial2026. Cabo Verde chama sete jogadores que atuam em Portugal

Fazem parte da lista de 26 convocados dos 'tubarões azuis' Vozinha (Desportivo de Chaves), Sidny Cabral (Benfica), Stopira (Torreense), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães), Yannick Semedo (Vizela), Jovane Cabral (Estrela da Amadora) e Dailon Livramento (Casa Pia).



Em relação ao grupo que conquistou a histórica qualificação para o Mundial2026, em outubro de 2025, há algumas alterações.



Foi chamado ao grupo dos guarda-redes Carlos Santos (San Diego FC, EUA) e há também os regressos de Logan Costa (Villarreal), Jovane Cabral e Gilson Benchimol.



“Na lista, há jogadores que não estão, alguns estão lesionados, estavam antes, agora não estão. Obviamente, houve modificações”, referiu o selecionador na conferência de imprensa de hoje, na cidade da Praia.



Bubista disse estar “bastante satisfeito com aquilo que é a evolução dos jogadores cabo-verdianos no mundo, nem sequer só em Portugal” e espera que outros possam juntar-se à seleção, ressalvando que o grupo está aberto a novas oportunidades.



“Há jogadores que não estão na lista e que dá pena, pela qualidade desportiva, mas também pela qualidade humana. Sinceramente, pedimos desculpa aos que não podem entrar na lista, mas o que fizemos foi baseado no melhor para a nossa equipa”, referiu.



O objetivo é representar Cabo Verde, na estreia em Mundiais, “com dignidade, caráter e sem medo, obviamente”.



Os jogadores que já estão livres de compromissos nos seus clubes e que, entretanto, chegarem a Cabo Verde, iniciam na terça-feira um périplo promocional pelas ilhas, a antecipar a estreia na competição, diante de Espanha, em Atlanta, no dia 15 de junho.



Os 'tubarões azuis' enfrentam ainda, no Grupo H, as seleções do Uruguai e Arábia Saudita.



No sábado, a seleção será condecorada pelo presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, na cidade da Praia, antes de rumar a Portugal para um estágio.



O Mundial2026, que decorre de 11 de junho a 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México, contará pela primeira vez com 48 seleções, apurando-se para a fase a eliminar, que inicia com 16 avos de final, os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os oito melhores terceiros.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Vozinha (Desportivo de Chaves), Márcio da Rosa (Montana, Bul) e Carlos Santos (San Diego FC, EUA).



- Defesas: Steven Moreira (Columbus Crew, EUA), Wagner Pina (Trabzonspor, Tur), João Paulo Fernandes (Otelul, Rom), Sidny Cabral (Benfica), Logan Costa ((Villarreal , Esp), Pico (Shamrock Rovers, Irl), Kelvin Pires (SJK, Fin), Stopira (Torreense) e Diney (Al Bataeh, EAU).



- Médios: Jamiro Monteiro (Zwolle, Hol), Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães), Yannick Semedo (Vizela), Laros Duarte (Puskás FC, Hun), Deroy Duarte (Ludogorets, Bul) e Kevin Pina (FK Krasnodar, Rus).



- Avançados: Ryan Mendes (Kocaelispor, Tur), Willy Semedo (Omonia Nicósia, Chp), Garry Rodrigues (Limassol, Chp), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir, Tur), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron, Rus) e Hélio Varela (Gent, Bel).



