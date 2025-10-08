Mundial2026: Cabo Verde empata na Líbia e decide apuramento inédito na última jornada

A seleção cabo-verdiana entrou a perder, na sequência do autogolo de Roberto Lopes no primeiro minuto, empatou aos 29, pelo médio do Vitória de Guimarães Telmo Arcanjo, e só após sofrer o 3-1, consumado por Ezoo El Mariamy, aos 42, e Mahmoud Al Shalwi, aos 58, reagiu de forma visível, resgatando o empate com tentos de Sidny Cabral, defesa do Estrela da Amadora, aos 77, e Willy Semedo, aos 82.



Cabo Verde manteve-se no comando do Grupo D e só precisa de vencer na 10.ª ronda o lanterna-vermelha Essuatíni para assegurar a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, independentemente do resultado dos Camarões, segundos classificados, que hoje se impuseram por 2-0 nas Maurícias e reduziram o atraso para a liderança para apenas dois pontos.



A seleção camaronesa recebe na segunda-feira a congénere de Angola, quarta classificada, que hoje empatou 2-2 com Essuatíni e ficou sem possibilidade de se apurar para a fase final, enquanto a Líbia, terceira posicionada, deitou por terra a hipótese de qualificação direta, mas ainda pode chegar ao torneio através do segundo lugar e do play-off africano e intercontinental.



Cabo Verde não poderia ter entrado da pior forma no encontro em Trípoli, ao sofrer um golo logo no minuto inicial, marcado na própria baliza por Roberto Lopes, na tentativa de evitar que um cruzamento perigoso encontrasse na pequena área Muad Eisay, o jogador mais ativo no ataque da Líbia.



A seleção liderada pelo selecionador Pedro Brito ‘Bubista’ esteve perto de empatar aos 20 minutos, na sequência de um cruzamento de Kevin Lenini que caiu sobre a barra da baliza líbia, e concretizou a ameaça aos 29, com um desvio certeiro de cabeça de Telmo Arcanjo, sem marcação em plena área anfitriã.



Quando parecia que o empate se arrastaria até ao intervalo, Eisay quebrou a monotonia com uma boa iniciativa individual, concluída com um remate que Vozinha, guarda-redes do Desportivo de Chaves, defendeu de forma incompleta, permitindo a recarga vitoriosa de El Mariamy, aos 42 minutos.



A possibilidade de Cabo Verde conquistar o apuramento a uma jornada do fim deveria ter caído por terra aos 58 minutos, quando Al Shalwi efetuou um ‘disparo’ indefensável, na marcação de um livre direto, aumentando a vantagem da Líbia, numa altura em que os Camarões já estavam a ganhar nas Maurícias.



Já depois de os líbios terem acertado na barra e no poste da baliza cabo-verdiana, por Saif Jaddour e Eisay, foi a seleção visitante que reduziu, aos 77 minutos, através de um remate aparentemente inofensivo do suplente Sidny Cabral, defesa do Estrela da Amadora, que o guarda-redes Murad Al Wuheeshi deixou passar, de forma trágica, entre as pernas.



A equipa orientada por Pedro Brito ‘Bubista’ acreditou que poderia conquistar antecipadamente a qualificação para o Mundial2026. Willy Semedo ainda foi a tempo de empatar, aos 82 minutos, pouco depois de entrar em campo, e só uma bola retirada em cima da linha de golo por um defesa líbio e a saída de Al Wuheeshi aos pés de Nuno Da Costa evitaram a festa de Cabo Verde em Trípoli.